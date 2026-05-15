Olivera chiarisce dopo le polemiche: “Mai mancato di rispetto ai napoletani”

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Mathias Olivera ha voluto fare chiarezza dopo le polemiche nate attorno ad alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ai colleghi uruguaiani.

Mathias Olivera ha voluto fare chiarezza dopo le polemiche nate attorno ad alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ai colleghi uruguaiani. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il terzino del Napoli ha spiegato il senso delle sue parole, accusando alcuni titoli di aver estrapolato frasi fuori contesto. “Vorrei chiarire una cosa perché alcune citazioni sono state estrapolate dal contesto”, ha scritto Olivera, precisando: “Non ho mai detto che i napoletani siano persone conflittuali, né ho mancato di rispetto a Napoli”.

Olivera: "Uruguaiani e napoletani molto simili"

L’esterno uruguaiano ha spiegato che il riferimento era soltanto al traffico cittadino, affrontato in tono scherzoso durante l’intervista. Olivera ha poi ribadito il proprio legame con la città: “Credo che i napoletani siano molto simili a noi uruguaiani: persone calorose, umili e dal grande cuore. Sono molto felice a Napoli e grato per l’affetto verso me e la mia famiglia”.