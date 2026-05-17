Scotto: “Infortuni pesanti e poche soluzioni offensive, 2° posto ha sapore di mezza impresa"
Il Napoli batte 3-0 il Pisa e conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, analizza l’annata della squadra di Conte attraverso il proprio account X: “Il Napoli sbriga la pratica a Pisa e conquista la Champions con una giornata di anticipo. Per il secondo posto bisogna aspettare l’ultimo turno.
Bilancio sicuramente positivo, considerando anche la Supercoppa. A fronte di infortuni pesanti e poche soluzioni offensive il secondo posto ha il sapore della mezza impresa”.
Il #Napoli sbriga la pratica a #Pisa e conquista la Champions con una giornata di anticipo. Per il secondo posto bisogna aspettare l’ultimo turno. Bilancio sicuramente positivo, considerando anche la Supercoppa. A fronte di infortuni pesanti e poche soluzioni offensive il secondo… pic.twitter.com/YZ5gov1z7d— Giovanni Scotto (@scottotweet) May 17, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro