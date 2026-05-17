Scotto: “Infortuni pesanti e poche soluzioni offensive, 2° posto ha sapore di mezza impresa"

Scotto: “Infortuni pesanti e poche soluzioni offensive, 2° posto ha sapore di mezza impresa"
Oggi alle 15:50Dai social
di Antonio Noto
Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, analizza l’annata della squadra di Conte attraverso il proprio account X.

Il Napoli batte 3-0 il Pisa e conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, analizza l’annata della squadra di Conte attraverso il proprio account X: “Il Napoli sbriga la pratica a Pisa e conquista la Champions con una giornata di anticipo. Per il secondo posto bisogna aspettare l’ultimo turno.

Bilancio sicuramente positivo, considerando anche la Supercoppa. A fronte di infortuni pesanti e poche soluzioni offensive il secondo posto ha il sapore della mezza impresa”.