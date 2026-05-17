Napoli in Champions per la 10ª volta! Il club: "Ci aspettano ancora tantissime notti magiche"
Il Napoli batte 3-0 il Pisa all'Arena Garibaldi e centra l'obiettivo Champions League per il secondo anno consecutivo e il club azzurro festeggia con un post sul proprio account ufficiale X: "Siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima Champions League.
Sarà la nostra decima partecipazione in UCL nelle ultime diciassette stagioni, oltre a sei qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa. Ci aspettano ancora tantissime notti magiche insieme ai nostri splendidi tifosi".
Siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima @ChampionsLeague! 👏— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 17, 2026
Sarà la nostra decima partecipazione in UCL nelle ultime diciassette stagioni, oltre a sei qualificazioni in Europa League.
Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa.…
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro