Napoli in Champions per la 10ª volta! Il club: "Ci aspettano ancora tantissime notti magiche"

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Il Napoli centra l'obiettivo Champions League per il secondo anno consecutivo e il club azzurro festeggia con un post sul proprio account ufficiale X

Il Napoli batte 3-0 il Pisa all'Arena Garibaldi e centra l'obiettivo Champions League per il secondo anno consecutivo e il club azzurro festeggia con un post sul proprio account ufficiale X: "Siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima Champions League.

Sarà la nostra decima partecipazione in UCL nelle ultime diciassette stagioni, oltre a sei qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa. Ci aspettano ancora tantissime notti magiche insieme ai nostri splendidi tifosi".