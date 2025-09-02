Hojlund sui social: "Amo la pizza, sono partenopeo!"
"Good thing I like pizza. Sono partenopeo". Lo ha scritto sui social Rasmus Hojlund, da ieri nuovo centravanti del Napoli ora subito impegnato in nazionale. Foto di rito con maglia azzurra e anche con la fidanzata per l'ex United che è tornato in Italia in prestito con obbligo di riscatto come comunicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale.
Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occupa posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'era poco spazio. Ecco le foto:
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro