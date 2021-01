KKN, De Luca: "Torna a Giua, l'ultima volta a Napoli fu traditore del regolamento"

Per Napoli-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia in programma per mercoledì, è stato designato l'arbitro Giua di Olbia, il fischietto dei disastri

Per Napoli-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia in programma per mercoledì, è stato designato l'arbitro Giua di Olbia, il fischietto dei disastri di Napoli-Lecce dello scorso campionato. L'ha sottolineato anche Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite i suoi account social: "Torna Giua. L’ultima volta a Napoli fu traditore del regolamento del giuoco del calcio". Torna Giua.



