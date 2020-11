Repubblica, Azzi dà un indizio di formazione: "Chi nun tene coraggio..."

Un indizio di formazione? Sì, possibile, anzi probabile. Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, con un messaggio in codice diramato sui social ha fatto capire che bisogna aspettarsi un Napoli offensivo, a trazione anteriore come al solito anche contro il Milan. "Chi nun tene coraggio, nun se cocca ch' 'e femmene belle...(poi non dite che non vi avevo avvisato)", si legge sul suo account Twitter.

