“Il Napoli 10º prende Conte e noi no?”, “Ora contestazione!”, tifosi del Milan furiosi sui social

TuttoNapoli.net

Sui social sono increduli i tifosi del Milan per il fatto che non sia mai stato accostato al club il nome di Antonio Conte per la panchina. Il tecnico leccese è ormai in trattativa avanzata col Napoli mentre in rossonero al posto di Pioli arriverà molto probabilmente Fonseca che non scalda i cuori dei rossoneri dopo il secondo posto.

"Ora contestazione!", "Meritate lo stadio vuoto!", alcuni dei messaggi. I tifosi del Milan non si capacitano del fatto che Conte possa approdare in una squadra al momento decima e che il prossimo anno non disputerà la Champions League. Qualcuno organizza anche ulteriori petizioni (dopo aver fatto saltare Lopetegui) per scatenare una reazione da parte della società. Ora per loro però c'è Fonseca in arrivo.