Foto Il Natale tutto azzurro di Gilmour e McTominay: lo scatto subito virale sui social

Primo Natale napoletano per Billy Gilmour e Scott McTominay. I due scozzesi hanno trascorso insieme la giornata, in attesa quest'oggi di riprendere la preparazione a Castel Volturno. Tutto a tema Napoli con il nuovo maglione della SSCNapoli per Billy e suo fratello, maglia storica maradoniana invece per l'ex Man United e lo scatto è diventato subito virale sui social.