Lutto per la famiglia De Laurentiis: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

Lutto per la famiglia De Laurentiis. A darne l’annuncio è la SSC Napoli, con un messaggio di cordoglio postato sui propri canali social: “Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, Avv. Nico Balzano, per l’improvvisa scomparsa della moglie Loredana Burgio. La famiglia De Laurentiis si stringe con affetto ai figli, Giuseppe e Olivia, e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore”.