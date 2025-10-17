Foto
"Il tempo passa, l'amicizia resta", Insigne ritrova Mertens: lo scatto social
Due dei tre piccoletti di nuovo insieme. Sorrisi tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens. I due si sono ritrovati come mostrato da una foto sui social.
Grande feeling in campo e anche fuori per due giocatori che hanno segnato tantissimi gol avendo condiviso tanti anni al Napoli, soprattutto brillando assieme a Callejon quando il trio offensivo era quello dei 'piccoletti'. "Il tempo passa, l'amicizia resta" ha scritto l'ex capitano del Napoli.
