Foto "Il tempo passa, l'amicizia resta", Insigne ritrova Mertens: lo scatto social

Due dei tre piccoletti di nuovo insieme. Sorrisi tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens. I due si sono ritrovati come mostrato da una foto sui social.

Grande feeling in campo e anche fuori per due giocatori che hanno segnato tantissimi gol avendo condiviso tanti anni al Napoli, soprattutto brillando assieme a Callejon quando il trio offensivo era quello dei 'piccoletti'. "Il tempo passa, l'amicizia resta" ha scritto l'ex capitano del Napoli.