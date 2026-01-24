Video

In attesa di una nuova squadra, Insigne si tiene in forma: le immagini

Oggi alle 19:00Dai social
di Antonio Noto

Lorenzo Insigne, attualmente svincolato, è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'ex capitano del Napoli, accostato anche al club azzurro in ottica di un clamoroso ritorno a gennaio, si tiene in forma in attesa di scoprire il suo futuro.

Lorenzo Il Magnifico ha postato sui propri canali social un video dei suoi allenamenti. Di seguito le immagini.