Video
In attesa di una nuova squadra, Insigne si tiene in forma: le immagini
Lorenzo Insigne, attualmente svincolato, è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'ex capitano del Napoli, accostato anche al club azzurro in ottica di un clamoroso ritorno a gennaio, si tiene in forma in attesa di scoprire il suo futuro.
Lorenzo Il Magnifico ha postato sui propri canali social un video dei suoi allenamenti. Di seguito le immagini.
Dai social
