Video Incredibile in Promozione, allenatore entra in campo e falcia l'attaccante: il video è virale sui social

Ha del clamoroso quanto accaduto in Promozione nella partita tra Subbiano e Pontassieve. Un attaccante della squadra ospite era lanciato a rete col pallone, quando l'allenatore del Subbiano lascia l'area tecnica, entra in campo e lo stende con un fallo. Il tecnico è stato espulso dall'arbitro nello stupore generale, non solo dei presenti, tanto che il video è diventato immediatamente virale sui social. Di seguito il video.