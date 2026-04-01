Italia fuori dal Mondiale, Schira: “Gravina e Gattuso devono andarsene! Vergogna”
L’Italia manca ancora una volta la qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri vengono eliminati ai rigori dalla Bosnia ed Erzegovina, con gli errori dal dischetto di Esposito e Cristante decisivi, ma pesantemente condizionati anche dall’espulsione di Alessandro Bastoni. Un incubo ad occhi aperti per la squadra guidata da Gattuso, che perde il terzo spareggio consecutivo per accedere alla rassegna iridata, questa volta in Bosnia e ai calci di rigore.
Il commento di Nicolò Schira
Il giornalista Nicolò Schira, sui propri canali social, commenta duramente la disfatta: “Qualche mese fa il ct Gattuso aveva promesso di migrare all’estero in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Vedremo se ora manterrà la promessa. È ora di preparare i bagagli. V-E-R-G-O-G-N-A. Terzo Mondiale consecutivo che vedremo seduti a casa dal divano: il secondo di fila targato Gabriele #Gravina. È ora di dimettersi! V-E-R-G-O-G-N-A”.
Terzo Mondiale consecutivo che vedremo seduti a casa dal divano: il secondo di fila targato Gabriele #Gravina. È ora di dimettersi! V-E-R-G-O-G-N-A 🇮🇹— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 31, 2026
Qualche mese fa il ct #Gattuso aveva promesso di migrare all’estero in caso di mancata qualificazione al Mondiale. Vedremo se ora manterrà la promessa. È ora di preparare i bagagli. V-E-R-G-O-G-N-A 🇮🇹— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 31, 2026
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