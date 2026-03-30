Il telecronista inglese della Champions: "Venite a vedere una partita a Napoli!"
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“Ricevo ogni settimana messaggi da persone che progettano trasferte all’estero, spesso proprio in Italia. Ciò che colpisce è l’entusiasmo".
Napoli continua a conquistare anche gli appassionati di calcio internazionali. Adam Summerton, telecronista della Champions League per TNT Sports, ha raccontato su X l’entusiasmo crescente di chi organizza viaggi per assistere a partite in Italia.
Il tweet di Summerton che consiglia Napoli agli appassionati
“Ricevo ogni settimana messaggi da persone che progettano trasferte all’estero, spesso proprio in Italia. Ciò che colpisce è l’entusiasmo: è la stessa emozione di quando da bambini si va allo stadio per la prima volta. Napoli è una città che raccomando vivamente”. Un attestato di stima che conferma il fascino unico del club e della città.
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