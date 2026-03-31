Fallimento Italia, Alvino chiede le dimissioni di Gravina: “Il tempo è scaduto!”
L’Italia manca ancora una volta la qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri vengono eliminati ai rigori dalla Bosnia ed Erzegovina
L’Italia manca ancora una volta la qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri vengono eliminati ai rigori dalla Bosnia ed Erzegovina, con gli errori dal dischetto di Esposito e Cristante decisivi, ma pesantemente condizionati anche dall’espulsione di Alessandro Bastoni. Un incubo ad occhi aperti per la squadra guidata da Gattuso, che perde il terzo spareggio consecutivo per accedere alla rassegna iridata, questa volta in Bosnia e ai calci di rigore.
Il commento di Carlo Alvino
Il giornalista Carlo Alvino, sui propri canali social, commenta duramente la disfatta: “I fallimenti ripetuti non ammettono più scuse; la dignità sportiva impone un passo indietro immediato. Il tempo è scaduto. #gravinaout”.
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