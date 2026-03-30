Pistocchi perplesso: "Paura di una terza figuraccia! L'Italia saprà essere squadra?"

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Il giornalista presenta Bosnia-Italia e avvisa: sfida piena di incognite e di difficoltà. L'avversario è inferiore, ma non è detto che basti i Mondiali

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dello spareggio per i Mondiali che attende l'Italia contro la Bosnia ed Erzegovina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Niente paura? No, meglio avere paura. Paura di fare una terza figuraccia, dopo quelle con la Svezia e con la Macedonia del Nord. Paura di non essere adeguati, per la qualità e l’idea di calcio. E non per paura della Bosnia vista con il Galles: i padroni di casa hanno dominato per larghi tratti, con il loro 4:4-2 e sono stati sfortunati - il palo di Wilson sullo 0-0 e la traversa colpita da James sull’1-0- ma il 5-3-2 di Gattuso rischia di portarci in una sfida a specchio, piena di incognite e di difficoltà. La Bosnia non è più forte dell’Italia ma l’Italia saprà essere più squadra della Bosnia? A Rino la risposta: occhio, qui si giocano tutti la carriera, non solo il commissario tecnico".

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