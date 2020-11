Juve agli ottavi, Ziliani: "Sorteggiata in un girone a 2 squadre e travolta dal Barça"

La Juventus batte il Ferencvaros in Champions League solo nei minuti di recupero ed approda agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo. Nel girone dei bianconeri, comandato dal Barcellona, gli ungheresi e la Dinamo Kiev hanno solo 1 punto in classifica, il giornalista Paolo Ziliani fa il quadro della situazione su Twitter: "Riassumendo. La Juventus è stata sorteggiata in un girone a due squadre. Ha giocato una partita (a Torino) ed è stata travolta. L'8 dicembre, a Barcellona, il ritorno".

L'8 dicembre, a Barcellona, il ritorno.#JuventusFerencvaros — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 24, 2020