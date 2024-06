Juve, Milik dopo l'operazione: "Grazie per il supporto, non vedo l'ora di ricominciare"

Successivamente all'operazione, dall'account ufficiale della Juventus, l'ex attaccante del Napoli ha mandato un messaggio ai tifosi bianconeri.

Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nelle scorse ore nella sfida della sua Polonia contro l'Ucraina, Arek Milik è stato operato ieri al J Medical con esito positivo.

Successivamente all'operazione, dall'account ufficiale della Juventus, l'ex attaccante del Napoli ha mandato un messaggio ai tifosi bianconeri: "Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi voglio ringraziare tantissimo per il vostro supporto. Tornerò presto in campo e non vedo l'ora di ricominciare la preparazione. Vi mando un abbraccio fortissimo. Ciao Ciao".