L'attore Salvatore Esposito: “Caro Messi, c’è un solo modo per onorare la memoria di D10S”

Salvatore Esposito, l'attore che interpreta Genny Savastano in 'Gomorra', tramite Twitter ha rivolto un simpatico invito a Lionel Messi. L'argentino, dopo l'addio al Barcellona, è attualmente svincolato e alla ricerca della sua prossima squadra: "Caro Messi, noi tifosi del Napoli sappiamo che è impossibile ma ci sarebbe un solo modo per onorare la memoria di D10S. Impossible Is nothing”.

Caro #Messi noi tifosi del @sscnapoli sappiamo che è impossibile ma ci sarebbe un solo modo per onorare la memoria di #D10S ...



Impossible Is nothing pic.twitter.com/7ZxV3J3EBU — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) August 6, 2021