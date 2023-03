L'azzurro Zanoli esulta per il primo gol in A con la Samp: "Una giornata da incorniciare!"

Contro il Verona l'azzurro Alessandro Zanoli, in prestito alla Sampdoria, ha trovato il suo primo gol in Serie A e commentato così sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Verona l'azzurro Alessandro Zanoli, in prestito alla Sampdoria, ha trovato il suo primo gol in Serie A e commentato così sui social: "Una giornata da incorniciare, contento per la prima rete stagionale e per questi 3 punti fondamentali!!".