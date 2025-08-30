Foto

L'esilarante reazione di Lukaku sui social: "Wow! Queste vittorie sono le migliori"

Ieri alle 23:10Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli trova una vittoria al cardiopalma contro il Cagliari, segnando la rete dell'1-0 al 95esimo minuto dopo un lungo assedio. Così l'attaccante azzurro Romelu Lukaku, non presente allo stadio per il grave infortunio che lo tiene ai box, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la reazione al gol: "Wow, wow, wow. Queste vittorie sono le migliori. Forza Napoli Sempre", descrizione accompagnata da un simpatico selfie con la mano alla fronte. Di seguito la foto.