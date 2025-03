La grinta di Politano: "Siamo vivi, ci crediamo e lo faremo in ognuna delle 11 rimanenti"

vedi letture

Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Inter, in classifica quindi i nerazzurri restano a +1. La gara però ha detto tutt'altro: la squadra di Conte dopo essere passata in svantaggio su un episodio, domina quelli di Inzaghi ed il punto va assolutamente stretto. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, manda il suo messaggio di grinta in vista del finale di stagione: "Un punto ripreso, un punto da riprendere. Siamo vivi, ci crediamo e lo faremo in ognuna delle undici che restano".