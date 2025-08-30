La grinta di Politano sui social: "Nelle gare più dure emergono i gruppi più forti"
TuttoNapoli.net
Il Napoli trova una vittoria al cardiopalma contro il Cagliari, segnando la rete dell'1-0 al 95esimo minuto dopo un lungo assedio. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo ottenuto: "Nelle partite più complicate emergono i gruppi più forti.
Forza Napoli". Di seguito il post.
