La grinta di Politano sui social: "Nelle gare più dure emergono i gruppi più forti"

La grinta di Politano sui social: "Nelle gare più dure emergono i gruppi più forti"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:55Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli trova una vittoria al cardiopalma contro il Cagliari, segnando la rete dell'1-0 al 95esimo minuto dopo un lungo assedio. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo ottenuto: "Nelle partite più complicate emergono i gruppi più forti.

Forza Napoli". Di seguito il post.