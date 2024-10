Foto Lady Zielinski e la pioggia di Milano: "Al nord piove sempre, avevano ragione"

"Qualcuno ha detto che al nord piove sempre, aveva ragione": a scriverlo sui social con una foto è stata Laura Slowiak, ovvero lady Zielinski, la moglie dell'ex centrocampista del Napoli, oggi all'Inter. Postata una foto di Milano in una giornata di pioggia con tanto di emoji a indicare il suo stato d'animo, ovvero disappunto per il clima. Per la pioggia. Laura Slowiak che, tra l'altro, è sempre stata innamorata della città di Napoli. Non l'ha mai nascosto, al pari del polacco, che a fine anno ha scelto di legarsi all'Inter da svincolato.