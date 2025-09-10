Lucca e Ambrosino compiono gli anni: gli auguri social della SSC Napoli
Venticinque anni oggi per Lorenzo Lucca. Ventidue anni per Giuseppe Ambrosino. Doppio compleanno in casa Napoli. Il club azzurro ha dedicato a entrambi un post sui social per gli auguri. Entrambi sono ora concentrati sulla sfida di sabato contro la Fiorentina.
Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45
Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21
Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45
Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21
Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18
Auguri a Lorenzo per il suo venticinquesimo compleanno
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/7qbjlRsaDE
