Lukaku divide, Azzi: "Suo acquisto affare top storia del Napoli per 2 motivi"

Lukaku divide, Azzi: "Suo acquisto affare top storia del Napoli per 2 motivi"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:10Dai social
di Fabio Tarantino

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha scritto un post sui social nei giorni in cui si sta per concretizzare l'addio di Lukaku al Napoli.

"L'acquisto di Lukaku è stato uno degli affari top della storia del Napoli per 2 motivi. 1) Per 30 milioni si compra un attaccante di medio livello. 2) Lukaku ha fatto vincere al Napoli uno dei 4 scudetti della sua storia, che vale molto di più di una minusvalenza da 10 milioni". 