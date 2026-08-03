Il neo-acquisto Esposito sui social: “Il mio sogno! Ho un cuore da scugnizzo”

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Mattia Esposito è un nuovo calciatore del Napoli: il messaggio social emoziona i tifosi azzurri.

Mattia Esposito è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del talentuoso classe 2008 dal Sorrento. Il giovane attaccante ha affidato ai propri canali social un messaggio carico di emozione, raccontando cosa significhi realizzare il sogno di vestire la maglia della squadra del cuore proprio nell'anno del Centenario.

Il messaggio social: "Il mio cuore da scugnizzo napoletano batte più forte che mai"

Sul proprio profilo Instagram, Mattia Esposito ha scritto: "Firmo con la squadra che sognavo fin da bambino. Volevo preparare un messaggio già fatto ma sinceramente l'ho cancellato più volte. Oggi voglio far scrivere il mio cuore in tutta la mia spontaneità. Ci sono emozioni che non si possono spiegare, si possono solo vivere come quella che ho vissuto io firmando nell'anno del Centenario del Napoli. Il mio cuore da scugnizzo napoletano batte più forte che mai.

Dietro questa firma ci sono anni di sacrifici, rinunce, allenamenti sotto la pioggia, lacrime, cadute e la forza di rialzarsi ogni volta. Nulla è stato regalato. Ogni passo è stato conquistato con il lavoro, con la fede e con il sogno di arrivare fin qui. Grazie alla mia famiglia, che è sempre stata il mio punto di riferimento. Grazie a chi ha creduto in me anche quando tutto sembrava più difficile. Questo non è un traguardo. È l'inizio della responsabilità più grande della mia vita. Sono pronto".