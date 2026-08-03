Caso Lindstrom, dalla Germania: "Schalke non ha compreso le nuove richieste del Napoli"
In Germania è esploso il caso Jesper Lindstrom
In Germania è esploso il caso Jesper Lindstrom, col calciatore che era arrivato per sostenere le visite mediche con lo Schalke, prima che poi l'affare veisse congelato. A fornire ulteriori dettagli sulla questione è il report della Bild, Max Backhaus, che su X scrive: "La trattativa per il trasferimento di Lindström è, almeno per il momento, saltata.
Nonostante il giocatore fosse già sul posto, non è stato raggiunto un accordo con il Napoli. Allo Schalke 04 c'è grande incomprensione per le improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il club tedesco non intende farsi mettere in difficoltà o perdere credibilità. Il giocatore farà quindi ritorno a casa".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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