Video Napoli-Osasuna, Lucca, Lang e Hojlund chiamano a raccolta i tifosi: "Contiamo sul vostro sostegno"

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Napoli-Osasuna, Lucca, Lang e Hojlund presentano la prima amichevole internazionale azzurra.

Tre attaccanti del Napoli sono stati protagonisti dello spot pubblicato sui canali social ufficiali del club per presentare la prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Lorenzo Lucca, Noa Lang e Rasmus Hojlund hanno invitato i tifosi azzurri a seguire la sfida contro l'Osasuna, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 18.30 allo stadio Teofilo Patini.

Lucca, Lang e Højlund lanciano Napoli-Osasuna

Nel video diffuso dalla SSC Napoli, Lorenzo Lucca ha ricordato l'appuntamento: "Ciao ragazzi, domani mercoledì 5 agosto alle 18.30, non perdetevi la nostra prima amichevole internazionale: Napoli-Osasuna".

Noa Lang ha invece indicato le modalità per seguire la partita: "Seguitici in diretta su Dazn, Sky Primafila e OneFootball". A chiudere il messaggio è stato Rasmus Hojlund, che ha rivolto un invito ai sostenitori azzurri: "Contiamo sul vostro sostegno". Di seguito il video pubblicato dalla SSC Napoli per accompagnare i tifosi verso il primo test internazionale della squadra di Massimiliano Allegri.