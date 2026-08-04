Esposito al Bari, ma contestazione social dei tifosi: "Basta! Non siamo il Napoli B!"

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Polemiche Bari-Napoli, la contestazione dei tifosi biancorossi per un altro giovane di proprietà Napoli

Oggi è stata la giornata di Mattia Esposito al Bari. Il giovane talento classe 2008, che il Napoli ha acquistato dal Sorrento dove si era messo in mostra attirando l'attenzione di tanti club di Serie A, è stato annunciato dai pugliesi con la formula del prestito. L'attaccante ha già raggiunto i nuovi compagni per mettersi a disposizione dell'allenatore Massimo Rastelli, puntando ad una grande stagione per proseguire la sua grande crescita. Nonostante le grandi qualità del ragazzo, non mancano però le polemiche a Bari per l'ennesima operazione sull'asse col Napoli.

Bari, la protesta prosegue anche sui social: critiche per i giovani dal Napoli

Le qualità del giocatore come detto non sembrano intaccare la posizione, ormai consolidata, di molti tifosi del Bari che sono in perenne contestazione. All'annuncio dell'arrivo di Esposito, i canali social del Bari hanno registrato tanti messaggi critici per l'ennesimo arrivo dal Napoli. "Non seguirò mai l'Under 23 del Napoli", "Basta con la Primavera del Napoli", "Bari non è la squadra B del Napoli", alcuni dei messaggi ricorrenti oltre ovviamente agli inviti ad andare via alla famiglia De Laurentiis.