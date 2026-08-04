Compleanno in casa Napoli: Di Lorenzo compie 33 anni, gli auguri del club

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Napoli, compleanno per Di Lorenzo: il capitano azzurro compie 33 anni

Giornata speciale per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli compie oggi 33 anni e il club azzurro ha voluto celebrare il suo leader con un messaggio di auguri pubblicato sui propri canali social. Un riconoscimento per un giocatore diventato simbolo della squadra grazie alla sua professionalità, alla continuità e al ruolo fondamentale ricoperto dentro e fuori dal campo.

Due scudetti con la fascia al braccio per l’ex Empoli

Arrivato dal club toscano nell’estate del 2019, Di Lorenzo ha scritto pagine importanti della storia recente del Napoli. Il terzino ha conquistato due campionati italiani indossando la fascia da capitano, guidando il gruppo nei trionfi che hanno riportato il titolo in città dopo 33 anni e poi nella successiva conferma al vertice con Conte. Un percorso che lo ha consacrato come uno dei punti di riferimento della formazione partenopea.