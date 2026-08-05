La lettera di Gutierrez: "Difficile dirvi addio! Porterò con me la passione dei tifosi"

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Miguel Gutierrez ha affidato ai social il suo saluto al Napoli e ai tifosi azzurri dopo il trasferimento al Bayer Leverkusen. Con una lunga lettera, il terzino spagnolo ha ripercorso la stagione vissuta all'ombra del Vesuvio, ringraziando il club, la città e i sostenitori per l'affetto ricevuto.

"È stato un anno molto importante e speciale nella mia carriera. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando senti che un'intera città ti sostiene e ti è sempre accanto con tutto il cuore.

Ora è arrivato il momento di lasciare questo club, dove in un solo anno ho imparato tanto, sono cresciuto come persona e ho vissuto momenti e ricordi che porterò sempre con me.

Ma soprattutto, porto con me l'affetto e la passione di tutti i tifosi. Per me questa è una delle cose più importanti e proprio per questo voglio ringraziarvi di cuore.

Ho sempre giocato cercando di godermi il calcio, con la voglia e l'ambizione di vincere ogni giorno.

Vi sarò sempre grato per tutto quello che mi avete dato durante quest'anno: al club e a tutte le persone che ne fanno parte, che lavorano ogni giorno e che lo rendono grande".