Malfitano: "Napoli e Barcellona, perché non vi unite nel rifiutare l'arbitro russo Karasev?"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post sui social poche ore dopo il bombardamento delle truppe russe all'Ucraina e prima della sfida di questa sera di Europa League: "Napoli e Barcellona, perché non vi unite nel rifiutare la direzione dell’arbitro russo, Karasev, in virtù di quanto sta accadendo in Ucraina? E non mi dite che lo sport non c’entra, tutto questo è inquietante. Il signor Karasev capirà".