Mattia Esposito-Napoli, Auriemma assicura: “Uno dei maggiori talenti della Serie C"

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Il Napoli investe sul futuro acquistando Mattia Esposito dal Sorrento. L'attaccante classe 2008 proseguirà il suo percorso in prestito al Bari

Il Napoli guarda al futuro e mette a segno un nuovo colpo di prospettiva. Il club azzurro ha definito l'acquisto di Mattia Esposito, attaccante classe 2008 proveniente dal Sorrento. Nonostante la giovane età, il centravanti ha già maturato esperienza tra i professionisti, collezionando 27 presenze in prima squadra nelle ultime due stagioni e realizzando anche una rete in Coppa Italia Serie C. Per favorirne il percorso di crescita, il Napoli lo girerà in prestito al Bari, che nella prossima stagione militerà in Serie C.

Esposito-Napoli, Auriemma approva

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato l'operazione sul proprio profilo X: "Il Napoli si è assicurato uno dei maggiori talenti provenienti dal campionato di Serie C. Si tratta di Mattia Esposito, classe 2008 (ha compiuto 18 anni a giugno), che il patron De Laurentiis ha voluto regalare a Pierpaolo Marino, nuovo dg del Bari.

Per il dirigente avellinese il ragazzo, cresciuto nel Sorrento, può diventare uno dei maggiori protagonisti nella terza serie, dove il club pugliese è precipitato al termine dello scorso campionato di Serie B. Poi, dalla stagione 2027-2028, Mattia Esposito dovrebbe tornare alla base, per cercare il suo spazio all'interno del Napoli, che sarà allenato da Allegri per le prossime tre stagioni".