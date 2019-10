Maxi Lopez punge Wanda Nara: "Ringrazio Icardi perché se l'è portata via"

Maxi Lopez, attaccante del Crotone, era tornato a parlare della telenovela che lo ha visto protagonista con Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara ai microfoni del programma radiofonico El que abbandona no tiene premio, facendo sapere di voler perdonare l’ex amico. Oggi però arriva un nuovo commento sui social a gettare benzina sul fuoco: “Ho deciso di perdonare Icardi”, ha scritto su Instagram il profilo ‘Che fatica la vita da bomber’, attribuendo la frase, per l’intervista di ieri, a Maxi Lopez. Lo stesso attaccante del Crotone però ha commentato con un post al vetriolo nei confronti di Wanda Nara: “Altroché perdono, un ringraziamento perché si è portato via W…”. Insomma, Maxi Lopez sembra voler ringraziare Maurito per aver sposato Wanda Nara.