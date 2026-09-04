Foto Mazzocchi inizia l'avventura al Venezia: "Un nuovo capitolo, la stessa anima"

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Pasquale Mazzocchi è pronto a cominciare con il Venezia dopo la partenza dal Napoli. Il terzino ha pubblicato sui social il primo messaggio.

È ufficialmente iniziata la nuova avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Venezia. Il terzino napoletano ha lasciato il Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club veneto. Per Mazzocchi si apre così un nuovo capitolo della carriera, con l'obiettivo di trovare continuità e dare il proprio contributo alla corsa per la permanenza in Serie A.

Mazzocchi, il primo messaggio ai tifosi del Venezia

Il difensore ha subito mostrato grande entusiasmo per la nuova esperienza attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Mazzocchi ha condiviso una foto legata alla nuova sfida professionale, accompagnandola con poche ma significative parole: "Un nuovo capitolo, la stessa anima". Un messaggio con cui il classe 1995 si presenta ai suoi nuovi tifosi e dà ufficialmente il via alla sua esperienza con il Venezia.