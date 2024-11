Video McTominay segna, Geolier esplode in tribuna: l'esultanza (in napoletano) è virale

Nei primi minuti di Inter-Napoli la formazione di Antonio Conte passa in vantaggio grazie alla rete di McTominay su sviluppi di calcio d'angolo e Geolier, presente in tribuna per l'occasione, esplode nella sua esultanza, divenuta virale nelle ultime ore.

Il celebre cantante italiano si lascia andare a una esclamazione tutta nostrana, in napoletano: "Afammocc". E poi abbraccia e batte il cinque ai suoi amici. Di seguito le immagini pubblicate sui social da Dazn.