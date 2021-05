Mentana su Calvarese: "Sbagliare giudizio su tre rigori su tre e un'espulsione è da record"

Il direttore Enrico Mentana, sui social, commenta la vittoria della sua Inter contro la Juventus e l'operato dell'arbitro Calvarese: "Non discuto il risultato di Juve-Inter, ma l'arbitraggio non può passare sotto silenzio: una direzione di gara zeppa di abbagli e decisioni a capocchia, contro l'interesse del calcio e di ciascuna delle due squadre. Non ha visto due rigori e lo ha corretto il Var, ha annullato un gol valido e ancora il Var lo ha salvato. Poi ha deciso un'espulsione per seconda ammonizione su fallo inesistente e ha fischiato un rigore su fallo altrettanto inesistente: queste due sciagurate decisioni non potevano essere vagliate dal Var, se no sarebbero state entrambe cancellate. Sbagliare giudizio per tre rigori su tre, e per un'espulsione su due è record, spero imbattibile".

Non discuto il risultato di Juve-Inter, ma l'arbitraggio non può passare sotto silenzio: una direzione di gara zeppa di... Pubblicato da Enrico Mentana su Sabato 15 maggio 2021