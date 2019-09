Mertens da brividi: "Uno stadio tutto azzurro mi ha fatto sentire come nel mare di Napoli"

"Ieri, uno stadio tutto azzurro, mi ha fatto sentire come nel mare di Napoli. Avanti tutta Napoli". Così scrive su Instagram Dries Mertens, postando una foto che lo vede alla guida di una barca in versione vecchio lupo di mare. Grande serata per il belga contro il Liverpool, con la rete numero 113 in maglia Napoli. Ecco il post dell'attaccante.