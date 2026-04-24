Napoli-Bologna, Alvino protesta: "Che mancanza di rispetto! Altro schiaffo alla passione"

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Carlo Alvino, giornalista, tramite i propri account social ha commentato la programmazione del trentaseiesimo turno di Serie A

Carlo Alvino, giornalista, tramite i propri account social ha commentato la programmazione del trentaseiesimo turno di Serie A: "Napoli-Bologna di lunedi sera, altro schiaffo alla passione dei tifosi azzurri PARTENOPEI. Nuovo appuntamento in casa, stesso problema: si gioca in un giorno lavorativo.

È una mancanza di rispetto per chi fa rinunce e per chi viaggia per seguire la squadra. Sacrificare la passione dei tifosi sull'altare dei diritti TV toglie ogni dignità alle istituzioni. Il calcio popolare è ufficialmente morto. Noi siamo da una parte, voi dall'altra: ci avete stancato!".