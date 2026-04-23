Alvino contro Rocchi: "Cca' nisciuno è fesso! Garantista per l'Inter, ma non per il Napoli"

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Carlo Alvino, giornalista, si è espresso così sulle designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato

Carlo Alvino, giornalista, si è espresso così sulle designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato. Di seguito il post pubblicato sui suoi account social: "CCA' NISCIUNO È FESSO! Ora che l'Inter ha praticamente il campionato in tasca e l'esercito delle "giovani marmotte" si è finalmente acquietato, Mariani può tranquillamente tornare ad arbitrare i nerazzurri dopo 183 giorni dal rigore sacrosanto assegnato al Napoli per fallo su Di Lorenzo. Gual se fosse accaduto prima, a campionato ancora aperto: sarebbero partiti i soliti tromboni e le solite trombette, con il coro indignato già pronto. Eppure il punto è chiarissimo. Rocchi, per alcune squadre, bada, eccome, a non riproporre arbitri che, secondo certe dirigenze, avrebbero sbagliato. Per altre, invece, questo scrupolo non esiste. O meglio: non esiste sempre. E il Napoli, da questo punto di vista, sa benissimo come funziona.

Perché mentre per qualcuno si alzano muri invalicabili, si fissano paletti, si usano cautele infinite e si evita anche solo lontanamente di urtare certe sensibilità, per il Napoli tutto questo garantismo arbitrale svanisce come per magia. Gli arbitri contestati ritornano, i precedenti si archiviano in fretta e le polemiche vengono derubricate a fastidi di provincia. Ed è questo che fa arrabbiare più di tutto: non la singola designazione, ma la disparità di trattamento

Poi però ci raccontano che è tutto normale, tutto casuale, tutto equilibrato. Si, certo. A campionato quasi chiuso, improvvisamente, ciò che prima era impronunciabile diventa possibile. Un perfetto specchietto per le allodole. Ma, caro Rocchi, ccă nisciuno è fesso!".