"Napoli ha poca cultura", De Giovanni ironizza sul GF: "Sono molto triste, sto valutando il suicidio"

Aveva fatto molto discutere l'analisi di un concorrente del Grande Fratello, Paolo Masella, professione macellaio/modello, che aveva criticato Napoli e la sua storia perché aveva "poca cultura". Sui social è arrivata la risposta ironica dello scrittore Maurizio De Giovanni: “Sono molto triste. Con tutto quello che abbiamo provato a costruire in duemilacinquecento anni di storia, non siamo riusciti a rientrare nelle prime cinque città nella considerazione di un concorrente del Grande Fratello. Sto valutando il suicidio. P.S. Per gli amici che me lo chiedono: no, non l’ho visto ma ne ho letto e incredulo sono andato a vedere sul web il profondo brano di conversazione.

E no, non credo che non sia il caso di parlarne per non dare visibilità: il problema è proprio nel voltarsi dall’altra parte, di fronte a questo costante scempio. Finché avremo voce, per favore usiamola. In ogni occasione”.