Napoli-Roma, Perillo: "Visto un bel calcio, Allegri paga le indecisioni difensive"
Il giornalista Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, esprimendo rammarico per una vittoria sfumata nel finale. Perillo ha elogiato la prestazione offensiva degli azzurri, soffermandosi in particolare sulla splendida rovesciata di Frank Anguissa e sulle prove di Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Matteo Politano, senza nascondere le perplessità sulle difficoltà difensive della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole.
Perillo: "Il Napoli ha mostrato un bel calcio, ma paga ancora le indecisioni difensive"
"Una rovesciata da antologia del calcio è l’immagine più bella di una sfida ricca di emozioni, ma alla fine avara di soddisfazione per gli azzurri. I tre punti, che sembravano a portata di mano, si sarebbero rivelati d’oro per il Napoli, che avrebbe visto avvicinarsi la zona Europa, ma un contestatissimo gol giallorosso nel finale ha inchiodato il risultato sul pareggio. Peccato davvero, perché il Napoli a tratti ha fatto vedere un bel calcio, trascinato da De Bruyne e Scott McTominay. Bravissimo anche il generoso e ispirato Politano. Nota di merito, soprattutto per lo splendido gol iniziale, per Zambo Anguissa. Come sta accadendo spesso in questa stagione, gli azzurri hanno pagato però a caro prezzo alcune indecisioni difensive. Allegri dovrà continuare a lavorare soprattutto su questo aspetto", le parole di Antonello Perillo.
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