Napoli tra le ultime città dove si vive meglio? Ziliani ironizza: "Maradona e gli altri accenderanno un cero..."

Il giornalista Vernazza de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato sui social la classifica della Sapienza di Roma sulle città dove si vive meglio e Napoli è al 105esimo posto. Ironico il tweet di risposta di Paolo Ziliani: "E niente, è appena partito un pullman per Lourdes con Maradona Altafini Zoff Krol Savoldi Careca Cavani Vinicio Lavezzi Zola Fonseca Canè e altri: accenderanno un cero per grazia ricevuta per aver giocato e vissuto a #Napoli senza essersi vaccinati e senza essere stati sgozzati".