Olympiakos in viaggio per l'Italia: domani la sfida al Napoli

Olympiakos in viaggio per l'Italia: domani la sfida al NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:00Dai social
di Arturo Minervini

Il Napoli giocherà l'ultima amichevole di pre-campionato, giovedì 14 agosto, contro i greci dell'Olympiakos. Sarà questo il test di avvicinamento all'esordio in campionato della squadra di Antonio Conte, di scena sul campo del Sassuolo sabato 23 agosto.

Il club greco è in partenza in questi minuti verso l'italia, come testimoniato dalle foto pubblicate sul profilo X del club ellenico.