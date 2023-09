Osimhen cancella tutte le foto col Napoli, tifosi infuriati: "Rispetta la maglia! Non seguitelo, via a gennaio!"

A far infuriare la maggior parte dei tifosi sui social è stato anche lo stesso Victor Osimhen che poco dopo ha cancellato tutte le foto in azzurro

Non solo l'uscita del suo agente che valuta addirittura di ricorrere legalmente per un video ironico di Tik Tok. A far infuriare la maggior parte dei tifosi sui social è stato anche lo stesso Victor Osimhen che poco dopo ha cancellato tutte le foto in maglia azzurra dal suo profilo Instagram (comprese quelle della festa Scudetto ed ad eccezione di una a Frosinone) e che ora propone soltanto foto dal Lille a quelle con la nazionale nigeriana.

"E' una mossa per andare via", "Non prenderci in giro, rispetta la maglia: non può essere per un semplice video Tik Tok", "da un giorno all'altro si cancellano le foto dello Scudetto?" alcuni dei messaggi ricorrenti sui social da parte dei tifosi, increduli per il caso scoppiato alla vigilia di una gara già così delicata. In molti auspicano anche un intervento del club ed alcuni anche di non vederlo titolare contro l'Udinese o di salutarlo già a gennaio. E molti scrivono anche di avergli tolto il follow per non seguirlo più proprio sui social.