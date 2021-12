Osimhen carica i compagni: "Chiudiamo l'anno con una vittoria"

La carica di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, nel giorno di Napoli-Spezia che chiuderà il girone d'andata della Serie A, ha voluto lanciare un messaggio ai compagni di squadra in attesa del ritorno in campo: "In bocca al lupo ragazzi, chiudiamo l'anno con una vittoria". Questo il messaggio postato su Twitter dal nigeriano.

In bocca al lupo raga @sscnapoli chiudiamo l'anno con una vittoria https://t.co/liLbfRvhNi — victor osimhen (@victorosimhen9) December 22, 2021