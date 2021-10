Osimhen con le mani tra i capelli è il commento al gol di Insigne

La foto è spettacolare. Osimhen con le mani dei capelli, non ci vuole credere dopo il gol incredibile di Lorenzo. Muti, parla Insigne. Spazzate vie le voci, gli spifferi, i mugugni. Un destro che è opera d’arte, una giocata che è luce che indica la via in una serata complicata.

Il 24 si carica il Napoli sulle spalle e ribalta le sorti del girone. Poi ci pensa quell’ira di Dio di Victor a chiudere la questione. Questa squadra non sa fare altro che vincere. E far godere i tifosi. È già tempo di pensare alla Roma, perché i cannibali hanno già fame.

In basso la foto dell'esultanza incredula di Osimhen.