Osimhen esulta sui social: "Biglietto per la Coppa d'Africa staccato!"

GIOVANALI IL SOGNO DI AMBROSINO CONTINUA: ITALIA U20 IN SEMIFINALE AL MONDIALE, COLOMBIA BATTUTA L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... LE ALTRE DI A MONZA IN VENDITA, LA FAMIGLIA BERLUSCONI VUOLE USCIRE DAL CALCIO. FUTURO IN POLITICA PER GALLIANI Secondo il Corriere della Sera, i figli di Silvio Berlusconi avrebbero deciso di vendere il Monza ed uscire definitivamente dal mondo del calcio.