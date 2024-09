Foto Osimhen-mania in Turchia, conduttore dà la notizia con la maschera del nigeriano

vedi letture

E' già "Osimhen-Mania" in Turchia. Il bomber azzurro è in volo verso Istanbul per concretizzare il trasferimento al Galatasaray e la città è in delirio. Sui social è diventata virale l'immagine di un conduttore di un programma televisivo turco che ha annunciato la notizia con l'iconica maschera del nigeriano. Di seguito la foto.